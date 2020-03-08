Traktörden düşen çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
08.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:09
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Emrah Çakmak idaresindeki 68 HE 473 plakalı traktörde bulunan Paşa Çakmak (2), dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Çakmak, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Siverek Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA