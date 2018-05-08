Trafikte Yeni Dönem! Araçlara Alkolmetre Kiti Takılacak

TBMM, Bağdat Caddesi ekseninde şehir merkezlerindeki trafik kazalarının önlenmesine ilişkin çalışmalarını tamamlayarak raporunu hazırladı. Raporda trafikte en çok 15-29 yaş arasındaki gençlerin hayatını kaybettiği, Türkiye'de kilometreye düşen ölüm oranının yüzde 10 olduğu tespiti yapıldı. Kazaların yüzde 50'sinin alkollü araç kullanımından kaynaklandığı belirtilen raporda, ABD'de uygulanan "araçlara alkolmetre kiti konulması" önerisi yer aldı.

EN ÇOK KAZA İSTANBUL'DA

En çok kazanın 50,5 gibi yüksek bir oranla İstanbul'da gerçekleştiği vurgulanan raporda; "ölümlü kaza yapanların davası bitene kadar ehliyetlerine el konulması, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, yayalara kısa mesafede yürüme alışkanlığının kazandırılması, Bağdat Caddesi gibi caddelerde hız sınırının 20 km/s'e düşürülmesi, kazaya karışan araçların trafikten men edilmesi veya el konulması" önerileri yapıldı.

Başkanlığını Ak Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın yaptığı TBMM Dilekçe Komisyonu'nun raporunda özetle şu tespit ve öneriler yer aldı:

BİSİKLETE TEŞVİK GELİYOR

Şehir planlamalarında bisiklet kullanımının mutlaka yaya ve araçlarla birlikte düzenlenmesi, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir.

BAZI CADDELER BELLİ SAATTE KAPATILACAK

Trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokakların, araç trafiğine tamamen ya da belirli saatlerde kapatılarak kısıtlama getirilmesi veya toplu ulaşım araçlarının tercih edilmesine yönelik güzergâh ve kısıtlamalar getirilmek suretiyle kent merkezlerinin yayalaşacağı düşünülmektedir.

KAZA RİSK HARİTASI OLUŞTURULACAK

Kaza kara noktaları belirlenerek, ülkemizin kaza risk haritası oluşturulmalı.

TOPLU TAŞIMADA İNDİRME BİNDİRME OLMAYACAK

Toplu taşıma araçlarının belirlenmiş güzergâh ve duraklar dışında yolcu indirme ve bindirme yapmalarına izin verilmemesi gerekmektedir.

MOBİL İHBAR HATTI KURULACAK

Trafikte kural ihlallerinde herkesin anında şikâyetlerini ulaştırabileceği mobil uygulamalar geliştirilmeli, bu bağlamda etkili bir ihbar mekanizması kurulmalı.

TİCARİYE SINIR 20 KM'YE DÜŞÜRÜLECEK

Ticari araların hız sınırının 20 km/saat seviyesine kadar düşürülmesi mümkündür.

24 SAAT GÖZETİM

24 saatlik EDS ve özellikle TEDES uygulamalarının Cadde boyunca sık kullanılması sürücülerin dikkatini çekecektir ve başlıca caydırıcı yöntem olacaktır.

CEZALAR İKİ KATI ARTIRILACAK

Mevzuatta değişiklik yapılarak bu gibi caddelerde hız sınırını aşma halinde uygulanan

idari para cezalarının iki (veya daha fazla) katına çıkarılması caydırıcı olur.

YARIŞ YAPANLAR TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

Bağdat Caddesi ve benzeri caddelerde, gece geç saatlerde gençler arasında yapılan ralli yarışmalarının engellenmesi için o bölgelerde devriye sayısının artırılması, iki-üç ihlalden sonra bu araçların belli bir süre trafikten men edilmesi, ölümlü kazaya karışmaları durumunda ise araca el konulması gündeme gelebilir.

SOKAKLARDA HIZ SINIRI YOK

Kara yolları Trafik Kanunu'nda hız sınırları belirtiliyor. Ancak sokaklarda hız sınırının ne olduğu kanunda ve yönetmelikte bulunmamaktadır. Sokakta aşırı hız sonucu kaza yapan bir kişinin yargılama safhası, mevzuatta hüküm olmadığı için zor olmaktadır. Bu konuda mevzuata yönelik düzenleme yapılması gerekmektedir.

ARAÇLARA ALKOL KİTİ

Tüm trafik kaza oranlarında alkolün oranı yüzde 50 civarındadır. Alkollü araç kullanımı ağırlaştırılmış suç kapsamında değerlendirilmelidir. Bu konuda yeni bir tedbir olarak; alkollü araç kullanımı sebebiyle ehliyetine el konulan kişi, ehliyetini geri almaya gittiğinde, aracına bir alkol kiti/alkol ölçer takılması düşünülebilir.

EHLİYETE TEDBİR

Ölümlü trafik kazalarında dava sonuna kadar hâkim kararıyla ve kusur durumuna göre ehliyete tedbir konulabilir.

SALDIRGAN SÜRÜCÜLÜK

"Sürekli kural ihlali olarak aşırı hız, hatalı sollama, yakın takip vs. yapan sürücüler için, "saldırgan sürücü"lük kavramı trafik psikologları arasında kullanılmaya başlamıştır. Burada anlatılmak istenen husus, toplumda trafik kazalarında kasıt aranmadığı için, failler kasti bir eylem yapmamış gibi değerlendirilmektedir. Halbuki kural ihlali yapılarak başkalarının hayatı tehlikeye atılmaktadır. Saldırgan sürücülük kavramı ile kural ihlali yapanların suçluluk psikolojisi ile karşılaşması amaçlanmaktadır."