Trafik Kazası: 4 Yaralı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nuri Almadık'ın kullandığı 22 BB 377 plakalı otomobil, Kocasinan Mahallesi'nde karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AZ 420 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.