Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo'nun kas grubunda kanama tespit edildi
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Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo'nun kas grubunda kanama tespit edildi

Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo'nun kas grubunda kanama tespit edildi
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor

Trabzonspor'un 28 Nisan'da deplasmanda Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun kas grubunda kanama tespit edildiği bildirildi.

Trabzonspor'un 28 Nisan'da deplasmanda Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun kas grubunda kanama tespit edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, yaptığı açıklamada, "Göztepe karşılaşmasında sol kalçasından sakatlanan Vitor Hugo'nun çekilen MR'ında derin kas grubunda kanama tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Çelik, Vitor Hugo'nun tedavisine devam edildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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