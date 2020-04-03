Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen yemek yaparak 'Evde kal' çağrısında bulundu
Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen'in mutfakta annesi ile yemek yapması Hüseyin Türkmen'in salata hazırlaması Yemeklerin servis edilmesi TRABZON - Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında kulüp tarafından hazırlanan...
03.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:03
Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen'in mutfakta annesi ile yemek yapması
Hüseyin Türkmen'in salata hazırlaması
Yemeklerin servis edilmesi TRABZON - Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında kulüp tarafından hazırlanan videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.
Kaynak: AA