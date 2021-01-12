Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TPFD'yi ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneğini (TPFD) ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneğini (TPFD) ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Avcı, TPFD Başkanı Serdar Bali ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Avcı, ziyarette derneğe, imzalı Trabzonspor forması hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk