Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TPFD'yi ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TPFD'yi ziyaret etti

12.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:46
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TPFD'yi ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneğini (TPFD) ziyaret etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneğini (TPFD) ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Avcı, TPFD Başkanı Serdar Bali ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Avcı, ziyarette derneğe, imzalı Trabzonspor forması hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Cemal Hünal Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Mesut Bakkal İsmail Kartal Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kaza Twitter Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TPFD'yi ziyaret etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 17:47:21. #1.14#
title