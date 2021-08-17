Trabzonspor, Roma maçının hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Roma maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Roma maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 19 Ağustos Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma takımı ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 19 Ağustos Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma takımı ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı nedeniyle kondisyon salonunda çalışan Vitor Hugo'nun katılmadığı belirtildi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme antrenmanı yaptığı, diğer futbolcuların ise dinamik ve teknik ısınmanın ardından mobilizasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi. Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık koşusu ve çift kale maç yapıldığı aktarıldı.

Trabzonspor, yarın saat 18.00'de Medical Park Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Roma, yarın geliyor

Trabzonspor'un rakibi Roma'nın yarın saat 10.00'da Roma'da yapacağı antrenmanın ardından Trabzon'a geleceği belirtildi.

Yarın saat 19.25'te Trabzon'da olması beklenen Roma'da teknik direktör Jose Mourinho ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısının saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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