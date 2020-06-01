Trabzonspor Kulübü, Şenol Güneş'in doğum gününü kutladı
Trabzonspor Kulübü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in doğum günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
01.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:49
Trabzonspor Kulübü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in doğum günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük değerlerden, Trabzonsporumuzun efsane kaptanı, emektar file bekçisi ve şampiyon hocası Şenol Güneş'in yeni yaşını kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA