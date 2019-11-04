Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

04.11.2019 17:46
Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer toparlanma antrenmanı gerçekleştirdi.


Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İHA
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