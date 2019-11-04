Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarına başladı
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer toparlanma antrenmanı gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. - TRABZON