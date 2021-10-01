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Trabzonspor ile Kayserispor 49. randevuda

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Trabzonspor ile Kayserispor 49. randevuda

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın oynayacakları müsabakayla birbirlerine 49. rakip olacak.

KAYSERİ (İHA) - Trabzonspor ile Kayserispor, yarın oynayacakları müsabakayla birbirlerine 49. rakip olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak. Ligde son iki maçta 4 puan kaybeden bordo-mavililer, milli ara öncesi rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşmada Serkan Ok ve Süleyman Özay yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Bordo-mavililerde Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Koita'nın ise tedavileri devam ediyor. Trondsen takımla birlikte çalışmalara başlarken, Denswill'in durumu maç günü netlik kazanacak.

TRABZONSPOR'UN GALİBİYETLERDE 29-7 ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 48 müsabakada Trabzonspor'un galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunuyor. 12 maç ise beraberlikle tamamlandı. Karadeniz ekibi rakip kaleye 89 gol atarken, ağlarında 48 gol gördü.

KAYSERİ'DE TRABZONSPOR ÜSTÜN

Kayserispor ile Trabzonspor arasında Kayseri'de oynanan 24 karşılaşmada bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, söz konusu mücadelelerde 11 galibiyet alırken, ev sahibi ise 6 defa kazanan taraf oldu. 7 maçta da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bordo-mavililer, 29 gol atarken, kalesinde 22 gole engel olamadı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Kayseri'de oynanan maç golsüz, Trabzon'da oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

(Gökmen Şahin-İHA)

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