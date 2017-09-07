Trabzonspor, 1 Yıl Kiraladığı Hubocan'a 1.8 Milyon Euro Ödeyecek

Trabzonspor'un Marsilya'dan 1 yıllığına kiraladığı Hubocan, bugün sağlık kontrollerinden geçti. Kontrollerde futbolcuya kardiyoloji, ortopedi, dahiliye, genel cerrahi muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldı. Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı.

1 YIL İÇİN 1.8 MİLYON EURO ALACAK

Ardından oyuncuyla sözleşme imzalandı. Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 futbol sezonu için 1 milyon 800 bin Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.