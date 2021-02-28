Trabzonspor-Fenerbahçe
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Trabzonspor-Fenerbahçe

28.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:40
Trabzonspor-Fenerbahçe

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yapılacak maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Medical ParkHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç SezertamTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Özdemir,...

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yapılacak maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Özdemir, Flavio Medeiros da Silva, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Jorge Djaniny Tavares Semedo

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Marcell Tisserand, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Mesut Özil, Mame Thiam

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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