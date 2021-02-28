Trabzonspor-Fenerbahçe

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yapılacak maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Medical ParkHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç SezertamTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Özdemir,...