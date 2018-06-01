Trabzonspor'da Ünal Karaman, Aylık 150 Bin TL Kazanacak

Trabzonspor Kulübü, Rıza Çalımbay'da boşalan teknik direktörlük görevine Ünal Karaman'ın getirildiğini resmen duyurdu. Trabzonspor tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Ünal Karaman ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ünal Karaman ile 1(Bir) yıl süreli anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Sayın Ünal Karaman'a 2018/19 futbol sezou için aylık 150 bin TL garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."