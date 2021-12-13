Trabzonspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları yarın başlayacak - Haberler Spor
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Trabzonspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları yarın başlayacak

Trabzonspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları yarın başlayacak
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Bordo-mavililerin, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından 2 günlük izni yarın sona erecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak Karadeniz ekibi, saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Anthony Nwakaeme'nin yarın MR'ı çekilecek. Kasığını tutarak oyundan çıkan Nijeryalı oyuncunun MR'ının ardından durumunun açıklanacağı belirtildi.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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