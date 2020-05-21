Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.
21.05.2020 19:37 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:37
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular, toparlanma çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA