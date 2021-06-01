Trabzon Valisi Ustaoğlu Araklı'da

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu Araklı'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu Araklı'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Vali Ustaoğlu'na, Kaymakam Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Recep Çebi, Ak Parti Araklı İlçe Başkanı Şaban Bıyık, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, ilçe kurum amirleri eşlik etti. Araklı'da 7 farklı bölgeyi ve projeyi gezen heyet buralarda hem incelemelerde bulundular hem de vatandaşlarla hasbihal oldular.

Araklı'da yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri gezen Vali Ustaoğlu öncelikle yapımında sona yaklaşılan Yeni Hükümet Konağı ve Belediye Hizmet binasında incelemelerde bulundu. Yapımında sona yaklaşılan ve Karadeniz bölgesinin en büyük camilerinden biri olan Fatih Camisini gezdi. Araklı Spor Salonu'nu ziyaret ederek ilçe stadında yapılacak olan 2 bin 250 seyirci kapasiteli tribün inşaatı ve çevresindeki yenileme çalışmalarını inceledi. Araklı Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı araziyle ilgili bilgi aldı. Araklı Yolgören Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu. Araklı Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Yapım aşamasında olan Araklı Sahil Yolunda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında İlçe Belediye Başkanı Recep Çebi'den bilgi aldı.

Kaynak: Habermetre