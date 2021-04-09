Trabzon'dan "Bir alışverişle çok şey fark eder" kampanyasına destek çağrısı

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı (TTB) Eyyüp Ergan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen küçük ölçekli işletmelerin desteklenmesi için başlatılan "Bir alışverişle çok şey fark eder" kampanyasına toplumun tüm kesimlerini destek olmaya davet etti.

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı (TTB) Eyyüp Ergan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen küçük ölçekli işletmelerin desteklenmesi için başlatılan "Bir alışverişle çok şey fark eder" kampanyasına toplumun tüm kesimlerini destek olmaya davet etti.

Ergan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile TTSO'da düzenlediği basın açıklamasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Visa tarafından başlatılan kampanya ile tüketicilerin ihtiyaçlarını yaşadıkları bölgedeki yerel küçük işletmelerden karşılamaya teşvik etmenin amaçlandığını söyledi.

Ergan, dünyada ve Türkiye'de küçük işletmelerin salgınla oluşan yeni koşullar altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken aynı zamanda faaliyetlerini online ortama taşıma ve dijital ödeme kabul etme zorunluluğu ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Visa tarafından gerçekleştirilen Avrupa'da KOBİ'ler araştırmasının, küçük işletmelerin yüzde 65'inin şirketlerinin geleceği konusunda endişelerini ortaya koyduğunu vurgulayan Ergan, "Bir başka araştırmaya göre ise tüketiciler, alışverişlerini kendi mahallelerindeki küçük işletmelerden yapma çağrısını farkındalık yaratması açısından olumlu karşılıyor ve destekliyorlar." diye konuştu.

Ergan, araştırmaya katılanların, mahallelerindeki küçük işletme çalışanlarını arkadaş ya da aileden biri gibi görme eğiliminde olduklarını ve bu işletmelerden alışveriş yapmanın kendilerini yaşadıkları bölgeye daha da bağladığını ifade ettiklerini aktardı.

Ekonomide, Kovid-19 salgınından en çok etkilenenlerin küçük işletmeler olduğuna dikkati çeken Ergan, şunları kaydetti:

"Pandeminin başlangıcından bu yana ya kapalı kaldılar ya da tam kapasiteyle çalışamadılar. Bu durum masraflarını karşılayamamalarına, finansmana erişimde zorluk çekmelerine, tedarik zincirlerinde ise aksamalara yol açtı. Şimdi ise kontrollü normalleşme dönemiyle ekonomide bir canlanma görüyoruz. Bu canlanmanın en önemli kaynağı ise tüketici harcamaları. Bu harcamaları doğru kanalize etmemiz halinde ekonomik toparlanmayı çok daha hızlı sağlayacağımıza inanıyorum. Burada da küçük işletmeler büyük rol oynuyor. Küçük işletmeler, KOBİ'ler ülke ekonomimizin bel kemiği, istihdamın can damarlarıdır."

Ergan, "Bir alışverişle çok şey fark eder" kampanyasının TTSO ve TTB öncülüğünde Trabzon'da da başlatıldığını belirterek, vatandaşları, alışverişlerini küçük işletmelerden yapmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay