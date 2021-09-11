Trabzon'da okul servisleri denetlendi

Trabzon'da jandarma ekiplerince okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin trafikte güvenli şekilde yolculuk yapması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki trafik timleri tarafından 6-10 Eylül tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik havadan ve karadan trafik denetlendi.

Drone ile havadan ve karadan yapılan denetimlerde 503 okul servis aracı kontrol edildi, eksiklikleri bulunan 3 araç sürücüsüne 1797 lira cezai işlem uygulandı, 2 servis aracı da trafikten men edildi.

Denetimler esnasında, araç şoförleri ile öğrencilere emniyet kemerinin kullanımı ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin bilgilendirme de yapıldı.