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Trabzon'da okul servisleri denetlendi

AA / Gazi Nogay - Haberler | Güncel
Trabzon'da okul servisleri denetlendi

Trabzon'da jandarma ekiplerince okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Trabzon'da jandarma ekiplerince okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin trafikte güvenli şekilde yolculuk yapması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki trafik timleri tarafından 6-10 Eylül tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik havadan ve karadan trafik denetlendi.

Drone ile havadan ve karadan yapılan denetimlerde 503 okul servis aracı kontrol edildi, eksiklikleri bulunan 3 araç sürücüsüne 1797 lira cezai işlem uygulandı, 2 servis aracı da trafikten men edildi.

Denetimler esnasında, araç şoförleri ile öğrencilere emniyet kemerinin kullanımı ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin bilgilendirme de yapıldı.

AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri
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