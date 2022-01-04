Direksiyona gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Direksiyona gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, minibüsün direksiyonuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, minibüsün direksiyonuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu düzenlediği operasyonda, K.V.C'nin bulunduğu minibüsü durdurdu.

Narkotik arama köpeğinin katılımıyla yapılan aramada, direksiyona gizlenmiş 5,74 gram metamfetamin, 12,4 gram esrar ve 3 uyuşturucu hap ile araç içinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 700 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Direksiyona gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Direksiyona gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Direksiyona gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

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