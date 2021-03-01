Trabzon Büyükşehir Belediye Zorluoğlu taksi ve dolmuş duraklarını ziyaret etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, dolmuş ve taksi duraklarını ziyaret ederek şoförlerle bir araya geldi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, dolmuş ve taksi duraklarını ziyaret ederek şoförlerle bir araya geldi.

İlk olarak Kuran Kursu dolmuş durağına ziyarette bulunan Zorluoğlu, haftanın ilk gününe dolmuş esnafını ziyaret ederek başlamak istediğini belirtti.

Dolmuş dönüşümü, ticari taksiler ve alt hatlardan üst hatlara transferler gibi tüm konuları şoförlerle birlikte çalıştıklarını ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Biz her zaman dolmuş esnafımızın daha da çok kazanmasını arzu ediyoruz. Bu dönüşümle birlikte hat sonu, hat başı meselesini de görüşüyoruz. Birlikte karşılıklı anlayış içerisinde çalışıyoruz ancak bazen her şey istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Bizim için en büyük engel salgın sorunu olmuştur. Biz dönüşüm süresini uzatırken vatandaşımızın hakkını da gözetmek zorundayız. Şu ana kadar 119 dolmuşumuz dönüşümünü gerçekleştirdi. Dönüşüme 2015 yılı araçları da kattık. Bu da esnafımız için kolaylık olacaktır. Yıl sonuna kadar inşallah tüm araçlar dönüşümlerini tamamlamış olacak. Salgının da artık sonuna doğru geldiğimizi düşünüyorum."

Zorluoğlu, daha sonra Fatih taksi durağı ve Yenimahalle dolmuş durağını ziyaret ederek, "Trabzon'a yakışır taksi durakları olsun istedik. Bunun için arkadaşlarımızla hemen bir çalışma başlattık ve kente yakışmayan duraklarımızı yenileyerek hem esnafımızın hem de vatandaşımızın hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

Ziyaretleri sırasında Zorluoğlu'na, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, TULAŞ Genel Müdürü Samet Ali Yıldız, Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk