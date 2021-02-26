Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu Roma dönemine ait sur ve hendek duvarında incelemede bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Tabakhane Köprüsü ile Kahramanmaraş Caddesi arasında kalan bölümde yapılan arkeolojik kazılarda, Roma dönemine ait sur ve hendek duvarının bulunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bölgede inceleme yaptı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Tabakhane Köprüsü ile Kahramanmaraş Caddesi arasında kalan bölümde yapılan arkeolojik kazılarda, Roma dönemine ait sur ve hendek duvarının bulunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, bölgede inceleme yaptı.

Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde yapılması düşünülen kapalı otopark alanında, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Müze Müdürlüğü ve Anıtlar Kurulunun, Belediyenin de katkısıyla yürüttüğü teknik çalışmaları inceleyen Zorluoğlu yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette açıklama yapan Zorluoğlu, surlara çok yakın bir bölge olduğu için teknik ve bilimsel bir çalışma yürütüldüğünü belirterek hazırlanan rapor doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

Zorluoğlu, Trabzon'un bilinen 4 bin yıllık tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bu bakımdan da tarihi ve kültürel anlamda büyük zenginliklere sahip bir şehir olduğunu ifade etti.

Trabzon'un kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Zorluoğlu şunları kaydetti:

"Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin başta altyapı ihtiyaçları olmak üzere diğer hizmetler anlamında eksiklerini süratle tamamlama gayreti içerisindeyiz. Ama bütün çalışmalarımızda Trabzon'un bu tarihi niteliğini de göz önünde bulunduruyoruz. Pazarkapı bölgesinde şu anda yapımı devam eden Kadınlar Pazarı yenileme çalışmamızda da bu hassasiyetimizi gösterdik. Orada ortaya çıkan tarihi iskele kalıntısını koruma altına aldık. Onu inşallah bir cam mekanizma ile uzun vadede ziyaretçilerine hizmet edecek bir şekilde muhafaza altına alacağız."

Zorluoğlu, Kadınlar Pazarı'nın hemen karşısında otopark olarak kullanılan alanın altına kapalı otopark yaparak o bölgedeki otopark ihtiyacını karşılamak istediklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Çok hassas bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü orası hemen surun çok yakın bir bölgesi. O bakımdan gerek üniversitemizle gerek Müze Müdürlüğümüzle ve Anıtlar Kurulu ile birlikte çalışıyoruz. Büyük çukurlar açmak suretiyle zeminin altında tarihi anlamda kıymetli şeyler var mı yok mu bunun çalışması teknik düzeyde yürütülüyor. İlk bulgulara göre, Roma döneminden itibaren geç Bizans, Komnenos dönemi hatta Osmanlı dönemine ait çeşitli tarihi kalıntıların o bölgede olduğu şeklinde titiz bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma bilimsel bir çalışmadır. Bizim herhangi bir müdahalemiz söz konusu değildir."

Bilimsel çalışmalarda sona gelindiğini işaret eden Zorluoğlu şunları kaydetti:

"Değerli hocalarımız bir rapor hazırlayacaklar. O rapor doğrultusunda orada ortaya çıkan tarihi kalıntıların muhafazası ve gelecek nesillere aktarılması noktasında gereken inisiyatifi Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte alacağız. Kalan kısımda da eğer tarihe bir zarar vermeden otopark yapabileceğimiz bir alan ortaya çıkarsa onu da projelendirip otopark yapmayı düşünüyoruz. Bizim önceliğimiz elbette Trabzon'un bu tarihi kimliğini öne çıkaracak değerlerine sahip çıkmak ve onları gelecek nesillere aktarabilmek. Otopark noktasında da herhangi bir zarar oluşturmadan eğer yapılabilirse o alanda, yapılamazsa başka bir yer bulup orada yapmak suretiyle o bölgedeki trafik, otopark sorununu da inşallah çözeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk