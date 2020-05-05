TR-C 19: Türkiye'de Hazırlanan Koronavirüs İlacı için Yeni Aşamaya Geçildi

Türk hekimlerinden Koronavirüs tedavisinde önemli bir adım geldi. TR-C 19 Koronavirüs ilacı, virüs tedavisi bekleyen hastalar için hazır durumda.

Türk hekimlerinden Koronavirüs tedavisinde önemli bir adım geldi. TR-C 19 Koronavirüs ilacı, virüs tedavisi bekleyen hastalar için hazır durumda.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, ülkemizde de halen devam etmekte. Tabi Türkiye'de dahil tüm dünya ülkeleri bu virüsü izole etmek ve ilaç üretebilmek için çalışmalar yapıyor. Ülkemiz, virüsle mücadele konusunda oldukça iyi bir yol izlerken, aynı zamanda da virüs tedavisi için çalışmalar yapıyor.

TR-C 19 İlacı Geliyor!

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen bir çalışmadan Covid-19 virüsü labortauvarda izole edildi. Çalışmalarda büyük rol üstlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, ülkemizin bu konuda birçok çalışma yaptığını belirtti. Aynı zamanda rektörü olduğu üniversitesini birçok eğitim ve araştırma hastanesi ile beraber çalışmalar yaptığınıda belirtti.

Covid-19 ile ilgili geliştirilen ilaç ile ilgili çalışmaların hala devam ettiğini söyleyen Erdöl, ilaç ve süreç ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaların bir neticesi olarak, Sağlık Bakanlığına bağlı TÜSEB'in de desteklediği 'TR-C 19' ismiyle ürettiğimiz ilacın Ar-Ge çalışmaları neticesinde, daha önce laboratuvarda izole edilen Covid-19 virüsünü nötralize ettiğini ve gönüllü, aktif Covid-19 pozitif hastalar üzerinde uygulamaya hazır hale geldiğini ifade etmek istiyorum. Bu konuda gerekli izinleri bekliyoruz. Kısa bir süre içerisinde TR-C 19'un ruhsatlandırılmasını planlamaktayız. Bu vesileyle Sağlık Bilimleri Üniversitemizin fedakar çalışanlarına, VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ'ye, TÜSEB'e, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne, Antimikrop Ar-Ge ve Biyosidal Analiz Merkezine ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

Açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi ülkemiz virüs ile mücadelede epey bir yol katetti. TR-C 19 ilacı ile virüs tedavisinin mümkün olacağı söyleniyor. Bakalım ilaç gerçekten virüs tedavisinde etkili olacak mı.