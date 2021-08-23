Tosya'da çöp konteyneri dağıtımı sürüyor
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Tosya'da çöp konteyneri dağıtımı sürüyor

Tosya'da çöp konteyneri dağıtımı sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tosya Kaymakamlığı tarafından temin edilen çöp konteynerleri, köy muhtarlarına teslim edildi.

Tosya Kaymakamlığı tarafından temin edilen çöp konteynerleri, köy muhtarlarına teslim edildi.

Köylerin daha temiz ve yaşanabilir hale gelmesi için Tosya Kaymakamlığı tarafından temin edilen çöp konteynerleri, Bayat köyüne teslim edildi. Çöp konteynırların teslim edilmesinin ardından açıklamada bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Bayat köyümüz de çöp derdinden kurtuldu. Köylerimizdeki çöp sorunlarını devlet-millet işbirliği içinde çözüme kavuşturma, köylerimizi daha yaşanılabilir hale getirme ve çevre bilincini ilçemizin her noktasında hakim kılma yönündeki çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de Bayat Köyümüz için temin ettiğimiz 8 adet yeni çöp konteynırını muhtarımıza teslim ettik. Hayırlı olsun" dedi. - KASTAMONU

Tosya'da çöp konteyneri dağıtımı sürüyor
Tosya'da çöp konteyneri dağıtımı sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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