Toros Dağları'ndaki "beyaz örtü" erimeye devam ediyor
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Toros Dağları'ndaki "beyaz örtü" erimeye devam ediyor

Mersin'de, artan hava sıcaklığı nedeniyle Toros Dağları'nı kaplayan kar kütleleri eriyor.

Toros Dağları'ndaki
26.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:31

Mersin'de, artan hava sıcaklığı nedeniyle Toros Dağları'nı kaplayan kar kütleleri eriyor.

Deniz turizminin yanı sıra yayla turizmiyle de öne çıkan kentte, geçen haftadan bu yana etkili olan sıcak hava yüksek kesimlerde de hissedildi.

Toroslar ilçesinin 1200 rakımındaki Gözne Yaylası'na komşu olan Toros Dağları'nın karlarının eridiği görüldü.

Kentteki hava sıcaklığının hafta boyunca 20 derecenin üzerinde olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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