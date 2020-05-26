Toros Dağları'ndaki "beyaz örtü" erimeye devam ediyor Mersin'de, artan hava sıcaklığı nedeniyle Toros Dağları'nı kaplayan kar kütleleri eriyor.

Mersin'de, artan hava sıcaklığı nedeniyle Toros Dağları'nı kaplayan kar kütleleri eriyor.

Deniz turizminin yanı sıra yayla turizmiyle de öne çıkan kentte, geçen haftadan bu yana etkili olan sıcak hava yüksek kesimlerde de hissedildi.

Toroslar ilçesinin 1200 rakımındaki Gözne Yaylası'na komşu olan Toros Dağları'nın karlarının eridiği görüldü.

Kentteki hava sıcaklığının hafta boyunca 20 derecenin üzerinde olması bekleniyor.

Kaynak: AA