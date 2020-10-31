Tomarza-Kayseri yoluna Malatya yoluna kadar sıcak seriliyor

Tomarza-Kayseri arasındaki yola Kayseri-Malatya yoluna kadar sıcak asfalt serim çalışmalarına başlandı.

Tomarza-Kayseri arasındaki yola Kayseri-Malatya yoluna kadar sıcak asfalt serim çalışmalarına başlandı.

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ve Tomarza Belediyesi tarafından Tomarza-Kayseri arasında bulunan ana yol, Kayseri-Malatya kara yoluna kadar yaklaşık 25-30 kilometrelik bölümüne sıcak asfalt seriliyor.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin, çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Şahin, "İlçemize bağlı 54 mahallemizin tamamına hizmet götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir taraftan mahallelerimizin eksikliklerini giderirken diğer taraftan Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ve Tomarza Belediyesi tarafından ortaklaşa yapılan Tomarza-Kayseri arasında bulunan ana yolunun sıcak asfalt çalışmalarına bugün itibari ile başladık. Çalışmalar 15-20 gün süreceğinden, sürücülerimizin anlayış göstereceğini ümit ediyor, yeni yapılan yolumuzun şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin, çalışan personele tatlı ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Gürbüzler