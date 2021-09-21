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TOKİ İZMİR YENİTEPE KONUTLARI AÇIK ARTIRMA İÇİN GÜN SAYIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir Yenitepe'de inşa edilen 267 konutun, 30 Eylül'de açık artırma yoluyla satışa sunulacağı bildirildi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir Yenitepe'de inşa edilen 267 konutun, 30 Eylül'de açık artırma yoluyla satışa sunulacağı bildirildi. Projede yer alan dairelerin yüzde 40 peşinat ve 120 ay vadeli ödeme planıyla satışa çıkartılacağı belirtildi.

Türkiye genelinde gayrimenkul sektöründe önemli bir konut yükünü karşılayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni ev satışlarına devam ediyor. Her yıl 100 binin üzerinde konut inşaat eden TOKİ, İzmir'de ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir açık arttırma düzenleyecek. Bu kapsamda Yenitepe'de inşa edilen 267 konut, 30 Eylül 2021 tarihinde açık artırma yoluyla satışa sunulacak.

YÜZDE 40 PEŞİNAT 120 AY VADELİ ÖDEME

Vatandaşlar projede yer alan daireleri yüzde 40 peşinat ve 120 ay vadeli ödeme planıyla satın alabilecek. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek. Konutlar için müzayede 30 Eylül 2021 tarihinde İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonu ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda yapılacak. 134 bin TL peşinat, ayda 1.683 TL'den başlayan taksitlerle satın alınabilecek konutlara, 'www.emlakyonetim.com.tr' ve 'httpwww.emlakyonetim.com.tr' internet adresinden ulaşılabilecek.

TOKİ İZMİR YENİTEPE KONUTLARI AÇIK ARTIRMA İÇİN GÜN SAYIYOR

TOKİ İZMİR YENİTEPE KONUTLARI AÇIK ARTIRMA İÇİN GÜN SAYIYOR

TOKİ İZMİR YENİTEPE KONUTLARI AÇIK ARTIRMA İÇİN GÜN SAYIYOR

TOKİ İZMİR YENİTEPE KONUTLARI AÇIK ARTIRMA İÇİN GÜN SAYIYOR
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