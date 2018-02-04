TOKİ'den Doğu ve Güneydoğu'ya 176 Bin Konut

Bugüne kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 176 bin 311 konutun inşasına başladıklarını belirten Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "İnşasına başladığımız konutlarımızın 137 bin 94 adedini tamamladık. Diğer konutlarımızın inşası hızla devam ediyor. Bölgeden gelen yoğun talebi karşılamak için vitesi arttırdık" dedi.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA 82 BİN 643 KONUT

Konut ve inşaat sektörünün öncü kuruluşu TOKİ, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde konut üretimine hız kesmeden devam ediyor. TOKİ'nin Güneydoğu'da örnek teşkil eden ve ihtiyaca göre projeler ürettiğini vurgulayan TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bugüne kadar Adıyaman'da 4 bin 297, Batman'da 5 bin 397, Diyarbakır'da 16 bin 692, Gaziantep'te 20 bin 813, Kilis'te bin 152, Mardin'de 8 bin 387, Siirt'te bin 297, Şanlıurfa'da 13 bin 515 ve Şırnak'ta 11 bin 111 konut olmak üzere 82 bin 643 konutun inşasına başladık. Bu konutlarımızın 53 bin 499'unu tamamladık" dedi.

YEREL VE YATAY MİMARİ İLE KONUT ÜRETİMİ

Güneydoğu'da inşa ettikleri projeler hakkında bilgi veren Turan, "Büyüyen sanayisiyle ülkemizin lokomotif şehirlerinden olan ve konut ihtiyacı artan Gaziantep'te 8,5 milyon metrekare alan üzerinde 50 bin konutluk Gaziantep Kuzey Şehir projesinde hayata geçirdik. Doğa ve çevreden mimariye, sosyal alt yapıdan ulaşım ağlarına, nüfus artış hızından yıllık konut ihtiyacına kadar pek çok parametreyi, 50 bin konutluk alanda eşzamanlı üretilmiş bir çalışma planında buluşturduk.Şanlıurfa Maşuk'ta yerel mimari konseptli, az katlı ve yöreye ait yapı taşları ile yürüttüğümüz sosyal konut projemiz var. Projelerimiz şehrin sosyal, kültürel, coğrafi tüm yapısal özelliklerini barındıracak şekilde tasarlandı. Projemiz tamamlandığın Şanlıurfa'ya yeni değerler katacaktır. Mardin Merkez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında 375 konut inşa ettik. Proje yatay mimarisi ile Mardin'in tarihi dokusunu da geleceğe taşıyacak"açıklamasında bulundu.

DOĞU ANADOLU'DA 83 BİN 595 KONUTUN İNŞASI TAMAMLANDI

Doğu Anadolu Bölgesi'nden gelen konut talebini karşılamak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Turan, "2002 yılından bugüne kadar TOKİ eliyle Doğu Anadolu Bölgesi illerimizde 93 bin 668 konuta başladık. Bu dönemde Doğu Anadolu illerinde 83 bin 595 konutu tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik"dedi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'YA SOSYAL DONATILAR

İdare olarak öncelikli görevlerinin dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak olduğunu vurgulayan Turan, bir yandan da sosyal donatı alanları, kamuya yönelik uygulamalar geliştirdiklerini söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya sadece konut yapmadıklarını belirten Turan, "Yatırımlarımızın içerisinde 62 hastane, 298 okul, 9 kütüphane, 178 cami, 6 sevgi evi, 4 spor salonu, 17 sağlık ocağı, ticaretin gelişmesi ve bölgelerde ekonomik canlılığı artırmak için 196 ticaret merkezi inşa ettik"sözlerini kaydetti.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'YA TOKİ'DEN MODERN STADYUMLAR

Doğu ve Güneydoğu'da Türkiye'de yüksek nitelikli tesisler ile sporun gelişmesine dönük yatırımları da gerçekleştirdiklerini vurgulayan Turan, "UEFA kriterlerinde ve son teknoloji ile inşa ettiğimiz 25 bin seyirci kapasiteli Malatya stadyumu ve yöreye özgü baklava desenli inşa ettiğimiz 33 bin seyirci kapasiteli Gaziantep stadyumumuz hizmete açıldı" dedi.

DİYARBAKIR VE BATMAN STADYUMLARINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde, 158 bin 353 metrekare alanda yapımı süren, Diyarbakır'ın yanı sıra bölgeye de hizmet verecek UEFA ve FIFA standartlarındaki 33 bin seyirci kapasiteli stadın yüzde 92'sinin tamamlandığı belirten Turan, Batman'da 15 bin seyirci kapasiteli stadyumunda tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

TERÖRÜN YARALARI TOKİ İLE SARILIYOR

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek amacıyla başlattığımız büyük konut hamlesi kapsamında Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Hakkari ve ilçelerinde yıkılan ve tahrip olan binaların yerine 24 bin 435 yeni konutun inşasını başladık" diyen Turan, şöyle devam etti:

"Terörden dolayı nice insanımız evinden, işinden, ailesinden ve hayatından olmuştur. Terör dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye dönük büyük bir konut hamlesi başlattık. Bölgede yeni projeler yapmaya terör örgütlerinin yakıp yıktığı yerleri yeniden imar ve inşa etmeye başladık. Konutlarımızın inşası hızla devam ediyor. Şırnak'ta ve Diyarbakır'da yapımını tamamladığımız konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ettik. Terör dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımızın daha iyi ve daha sağlıklı konutlarda oturmalarını sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bölgede kent kimliği ve merkezi niteliklerle güçlü bağları olan, halkımızın beklentilerine yanıt veren, güçlü fiziki, sosyal altyapısı bulunan yeni yerleşim alanları kuruyoruz. Bölgede inşaatı devam eden projelerimiz vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek."