TOKAT Tıp fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
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TOKAT Tıp fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi

Tıp fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendiTOKAT'ta Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında çalışırken öğrenen Melih Buğra Ertek (19) büyük sevinç yaşadı.

27.08.2020 14:16 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:23

Tıp fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi

TOKAT'ta Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında çalışırken öğrenen Melih Buğra Ertek (19) büyük sevinç yaşadı. Ertek,"İlk gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Ağlamaklı oldum. Bir garip oldum" dedi. Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan Murat ve Hakime Ertek çiftinin 2 çocuğunun büyüğü olan Melih Buğra Ertek haftanın iki günü kuzeni Akın Ertek'in yanında çalışarak harçlığını çıkarttı. Melih Buğra Ertek çalışırken aynı zamanda da üniversiteye hazırlandı. Ertek,üniversite yerleştirme sonuçlarını açtığı tuhafiye tezgahında öğrendi. Cep telefonu ile ÖSYM'nin sitesine giren Ertek, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığını öğrenince, büyük sevinç ve heyecan yaşadı.

'TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU'

Haftanın iki günü kuzenin yanında çalıştığını söyleyen Ertek, "Oradan arta kalan günlerinde evde kendim dersimi çalışıyordum. Bu şekilde kazandım. Üniversiteye kazandığımı tezgahta müşteriye bakarken öğrendim. Telefonuma bir arkadaşımdan bildirim geldi. Bana sonuçların açıklandığını söyledi. Girdim baktım. Tıp kazandığımı öğrendim. Çok mutlu oldum. Aileme haber verdim. Oradaki ağabeylerimle ve kardeşlerimle paylaştım. İlk gördüğümde tüylerim diken diken olduç Ağlamaklı oldum. Bir garip oldum" dedi. Pandemi nedeniyle yakın illerde tercih yaptığını kaydeden Ertek, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine gideceğim.Tercihleri yaparken bu pandemiden dolayı Tokat çevresini yazdım. Tokat geldi. Tokat'ın eğitimin güzel olduğunu duymuştum o yüzden de sevindim. Mutlu oldum. Çalışırken düzenli çalıştım. İlk önce konuyu öğrendikten sonra soru bankasına geçerek çalıştım. Konular bittikçe insanın ders çalışma isteği artıyor. Sınava çalışacak olanların ise verimli çalışmalarını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

TOKAT Tıp fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi

Kaynak: DHA

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