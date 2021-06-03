TOKAT SU BİRİKEN CADDEDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YAYALARA GEÇİT OLDU
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TOKAT SU BİRİKEN CADDEDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YAYALARA GEÇİT OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yoldaki su birikintisi nedeniyle karşıya geçemeyenler belediyeye ait hafif ticari aracın arka kapılarını kullandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yoldaki su birikintisi nedeniyle karşıya geçemeyenler belediyeye ait hafif ticari aracın arka kapılarını kullandı. Aracın yayalara geçit vazifesi yaptığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Sermet Durmuşoğlu Caddesinde sağanak sonrası yağmur suyu sebebiyle karşıya geçmeye çalışanlar zorluk yaşadı. Bu kişilerin yardımına belediyeye ait hafif ticari araç yetişti. Akıntının olduğu yerde duran aracın kızaklı arka kapıları açılarak geçide dönüştürüldü. Yayalar suya temas etmeden aracın içinden karşıya geçti. Bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

TOKAT SU BİRİKEN CADDEDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YAYALARA GEÇİT OLDU
TOKAT SU BİRİKEN CADDEDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YAYALARA GEÇİT OLDU
TOKAT SU BİRİKEN CADDEDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YAYALARA GEÇİT OLDU
TOKAT SU BİRİKEN CADDEDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YAYALARA GEÇİT OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TOKAT SU BİRİKEN CADDEDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YAYALARA GEÇİT OLDU - Haberler
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