Tokat Belediye Plevne, antrenör İlker Altan ile devam edecek
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Tokat Belediye Plevne, antrenör İlker Altan ile devam edecek

Tokat Belediye Plevne, antrenör İlker Altan ile devam edecek
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Spor

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, antrenör İlker Altan ile sezon sonuna kadar yeniden anlaşma sağladı.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, antrenör İlker Altan ile sezon sonuna kadar yeniden anlaşma sağladı.

Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun bitmesinin ardından askerlik görevini yaptığını söyledi.

Yeni sezon ile ilgili çalışmalar yaptıklarını anlatan Altan, "Kulübümüz ile 1 yıllık anlaşma imzaladık. Plevnespor'un başarısı için ter dökeceğiz. Teknik ekibim ile çalışmalarımızı sürüyor. İnşallah güzel bir sezon olur." dedi.

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirten İlker Altan, "Transfer ettiğimiz oyuncular var. Transfer çalışmalarımız sürüyor. İnşallah kısa sürede görüştüğümüz oyuncular ile anlaşıp, yeni sezon hazırlıkları öncesi takımımızda transferleri tamamlayıp lige başlamak istiyoruz. Başkanımız Eyüp Eroğlu ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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