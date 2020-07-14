TOFAŞ, ABD'li pivot Jeremy Simmons'u transfer etti ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2,04 metre boyundaki ABD'li pivot Jeremy Simmons'u kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2,04 metre boyundaki ABD'li pivot Jeremy Simmons'u kadrosuna kattı.

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon İtalya'nın Varese takımında forma giyen Jeremy Simmons ile anlaşma sağlandı.

Pota altı ve ribauntlardaki mücadeleci kimliğiyle dikkati çeken 31 yaşındaki pivot, 2019-2020 sezonunda İtalya liginde 10,4 sayı, 9,2 ribaunt ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: AA