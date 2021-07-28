TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tataristan Cumhurbaşkanı ile görüştü Açıklaması
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tataristan Cumhurbaşkanı ile görüştü Açıklaması

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Tataristan Cumhurbaşkanı ile görüştü Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tuba Şahin - Haberler | Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Rusya'daki yatırımlarının yüzde 30'unun Tataristan'da olduğunu belirterek Tataristan'ın, Rusya ile ikili ekonomik ilişkilerin gelişmesinde "köprü" olacağını ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Rusya'daki yatırımlarının yüzde 30'unun Tataristan'da olduğunu belirterek Tataristan'ın, Rusya ile ikili ekonomik ilişkilerin gelişmesinde "köprü" olacağını ifade etti.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "12. Kazan Summit 2021" kapsamında, Hisarcıklıoğlu liderliğindeki Türk iş insanları Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.

Hisarcıklıoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen zirveye ilginin "muhteşem" olduğunu söyledi.

Tataristan'ın geldiği noktayla gurur duyduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Rusya içinde en çok yatırım yaptığı yerin Tataristan olduğuna dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, Tataristan yönetiminin özel sektör dostu olduğunu vurgulayarak TOGG olarak Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde de Tataristan'daki firmalar ile iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin Rusya'daki yatırımlarının yüzde 30'unun Tataristan'da bulunduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ve Tataristan'ın, dolayısıyla Rusya'nın ekonomik ilişkilerinin gelişmesini istiyoruz. Burada da köprü olacak tek yer Tataristan." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Rusya Federasyonu'nun petrol üreticilerinden TATNEFT'i Türkiye'de görmek istediklerini belirterek "Biz kamyon ve otobüste Avrupa lideriyiz, TATNEFT'in gelmesi onların avantajına olacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Minnihanov da Türk ve Tataristan halklarının güçlü tarihsel bağlarına işaret ederek bunun yatırımlara ve ekonomik ilişkilere de yansıdığını söyledi.

Türk iş insanlarının ülkedeki yatırımlarının başarılarına işaret eden Minnihanov, Tataristan'ın dış ticarette gelişmesine ciddi katkıda bulunduklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuba Şahin

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