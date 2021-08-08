Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları'nın oyunları yarın başlayacak

Pandemi döneminde özel tiyatrolarla seyircileri parklarda buluşturan Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları, 3 farklı çocuk oyunuyla yarın minik seyircileri karşılayacak.

Pandemi döneminde özel tiyatrolarla seyircileri parklarda buluşturan Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları, 3 farklı çocuk oyunuyla yarın minik seyircileri karşılayacak.

Fenerbahçe Parkı'nda 9, 10 ve 11 Ağustos'ta sahnelenecek program kapsamında yarın Tiyatro Yeniden'in "Küçük Prens ve Çiçek", 10 Ağustos'ta Tatavla Tiyatro'nun "Tik ve Tak", 11 Ağustos'ta ise Öykü Sahne'nin "Büyüyünce Ne Olacaksın?" oyunları sahnelenecek.

Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları, aynı zamanda 25 Eylül'e kadar Fenerbahçe Parkı'nın yanı sıra Caddebostan Sahil Amfi Tiyatro ve Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro'da devam edecek.

Oyunlardan elde edilecek gelir, etkinlikte yer alan tiyatrolara aktarılacak. Kooperatif, salgın koşulları sebebiyle sahnelerden ve seyircilerinden uzun süre ayrı kalan tiyatrolara güç vermek ve bu dayanışmanın bir parçası olmak isteyenlere, bilet satın alma aşamasında iki farklı seçenek sunuyor.

Tiyatroseverler etkinlik bileti satın alırken destek kategorilerini seçerek dayanışmaya belirledikleri miktarda destek verebilecek ya da Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları kapsamında sahnelenecek bir oyunun destekçisi olarak dayanışmaya adını yazdırabilecek.

Tiyatro Kooperatifi hakkında

Özel tiyatroların sanatsal üretimini zenginleştirirken ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan güçlenmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için çalışan Tiyatro Kooperatifi, Türkiye'deki özel tiyatrolar için 21. yüzyılda dünya standartlarında çalışma zeminini sağlamayı hedefliyor.

Yönetim kurulu başkanlığını Iraz Yöntem'in, başkan yardımcılığını Yeşim Özsoy'un üstlendiği Kooperatifi'n diğer yönetim kurulu üyeleri ise Ersin Umut Güler, Mert Fırat ve Muharrem Uğurlu'dan oluşuyor.

Tiyatro Kooperatifi'nin şu anda 64 ortağı bulunuyor ve topluluk, Türkiye'deki tüm tiyatro kooperatiflerinin birlik statüsünde birleşmesini amaç ediniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı