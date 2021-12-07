Tire'de traktör çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Tire'de traktör çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel
Tire'de traktör çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Tire ilçesinde traktör çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

TİRE, İZMİR (AA) - Tire ilçesinde traktör çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üzerinde plakasız traktör bulunan kamyoneti, Ödemiş Kavağı mevkisinde durdurdu.

Araçtaki aramada, demir kesme makası ve 1 adet kurusıkı tabanca bulundu. Traktörün ise motor numarasından yapılan sorgulamasında Torbalı ilçesinden çalıntı olarak arandığı ortaya çıktı.

Kamyonette bulunan İ.P. ve E.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hırsızlık suçundan tutuklandı.

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AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri

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