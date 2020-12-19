Tire'de ATV devrildi: 1 yaralı
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Tire'de ATV devrildi: 1 yaralı

19.12.2020 00:03 | Son Güncelleme: 19.12.2020 00:07

Tire'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tire'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tire'de ATV devrildi

Tire ilçesinde de Gökçen Mahallesi'nden ilçe merkezine ilerleyen Ü.U yönetimindeki 45 EE 346 plakalı ATV devrildi.

Aracın altında kalan Ü.U. yaralandı.

Ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Tire'de ATV devrildi: 1 yaralı
Tire'de ATV devrildi: 1 yaralı
Tire'de ATV devrildi: 1 yaralı
Tire'de ATV devrildi: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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