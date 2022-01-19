TIR'IN TRAKTÖRE ÇARPMA ANI KAMERADA
Afyonkarahisar'da 15 gün önce TIR'ın bir traktöre çarptığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı.
KONYA (DHA) - Afyonkarahisar'da 15 gün önce TIR'ın bir traktöre çarptığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kazada bir kişi yaralanmıştı.
Afyonkarahisar- Konya Sülümenli Beldesi kavşağında 15 gün önce meydana gelen kazada, kavşaktan geçmeye çalışan traktöre yan yoldan gelen TIR çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye ayrılan traktörde adı öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı sürücü tedaviye alındı. TIR'ın traktöre çarpma anının, güvenlik kamerası ile anbean kaydedildiği ortaya çıktı.
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