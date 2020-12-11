TİP Genel Başkan Yardımcısı Mengüllüoğlu'dan Devlet Tiyatrolarında "baskıcı tutum" iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TİP Genel Başkan Yardımcısı Mengüllüoğlu'dan Devlet Tiyatrolarında "baskıcı tutum" iddiası

11.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:15
TİP Genel Başkan Yardımcısı Mengüllüoğlu'dan Devlet Tiyatrolarında

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, Devlet Tiyatroları çalışanlarının Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un baskıcı tutumu nedeniyle koronavirüs salgını döneminde de çalışmak zorunda kaldıklarını ileri sürdü.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, Devlet Tiyatroları çalışanlarının Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un baskıcı tutumu nedeniyle koronavirüs salgını döneminde de çalışmak zorunda kaldıklarını ileri sürdü.

Mengüllüoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, devlet tiyatrolarındaki oyuncu ve sahne arkası çalışanlarının kendi imkanları ölçüsünde salgınla mücadele ettiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un Devlet Tiyatroları üzerindeki ısrarı ve baskıcı tutumunun, Devlet Tiyatrolarındaki salgın vakalarının artışında büyük etkisinin olduğunu iddia eden Mengüllüoğlu, "Devlet Tiyatroları çalışanları Özgül Özkan Yavuz'un baskıcı tutumu nedeniyle şu salgın döneminde çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Tayin hakkı dolmuş sanatçılar Yavuz'un tayinlere izin vermemesi üzerine bu haklarını kullanamıyorlar." diye konuştu.

Mengüllüoğlu, yaşanan sorunlar nedeniyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un istifa etmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

İlgili Haberler

Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: 'İddialarla ilgili CHP en başından beri kendi üzerine düşeni yapmıştır'
Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: "İddialarla ilgili CHP en başından beri kendi üzerine düşeni yapmıştır"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den Ahlat'a ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den Ahlat'a ziyaret
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert Başak Dizer Gonca Vuslateri Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız İlaç Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TİP Genel Başkan Yardımcısı Mengüllüoğlu'dan Devlet Tiyatrolarında "baskıcı tutum" iddiası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 15:33:25. #1.14#
title