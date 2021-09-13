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Tıp Fakültesi Öğrencilerimiz İçin Oryantasyon Eğitimi

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Tıp Fakültesi Öğrencilerimiz İçin Oryantasyon Eğitimi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı birinci sınıf öğrencileri için oryantasyon programı düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı birinci sınıf öğrencileri için oryantasyon programı düzenlendi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in katılımıyla düzenlenen programda öğrencilere, Üniversitenin ve Fakültenin tanıtımı yapıldı.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi amfisinde gerçekleştirilen eğitim ile öğrenciler aynı zamanda, MSKÜ Tıp Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği; Öğrenci Bilgi Sistemi ve koordinatörler ve koordinatör yardımcıları hakkında bilgilendirildi.

Merkez kampüsün tanıtılması ve öğrenci ile danışman üyelerin tanışması etkinlikleri ile önümüzdeki günlerde de sürdürülecek olan oryantasyon programı; "Mezuniyet Sonrası Kariyer Gelişimi Hakkında Bilgilendirme" ve "Değişim Programları" başlıkları altında 14 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek.

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