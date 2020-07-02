TİM Başkanı Gülle: "Türkiye, ihracatta normalin de ötesindeki seyrine başladı"
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TİM Başkanı Gülle: "Türkiye, ihracatta normalin de ötesindeki seyrine başladı"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Türkiye, küresel ticaretin güvenilir limanı olduğunu tescilleyerek ihracatta normalin de ötesindeki seyrine başladı.

TİM Başkanı Gülle:
02.07.2020 12:17 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:20

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Türkiye, küresel ticaretin güvenilir limanı olduğunu tescilleyerek ihracatta normalin de ötesindeki seyrine başladı. Ülkemiz, nasıl ki dünya ticaretindeki olumsuz gelişmeler ve Türkiye'ye yönelik finansal saldırılara rağmen pek çok kez ihracatı artırmayı başardıysa bugün yine başardı." ifadelerini kullandı.

TİM, haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolar oldu. Mayıs ayına göre yüzde 35,2 ile ihracatta "rekor artış hızı" elde edildi. Haziranda 1.443 firma ihracat ailesine katılırken, 27 sektörün 24'ü ihracatta artış sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Gülle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomisindeki etkilerine işaret ederek, uluslararası kuruluşların, salgının küresel ekonomiye etkilerine dair beklentilerini negatif yönde revize etmeye devam ettiğini bildirdi.

IMF'nin, 2020 yılı için küresel ekonomik daralma beklentisini yüzde 3'ten yüzde 4,9'a, Fitch'in ise yüzde 3,9'dan yüzde 4,6'ya revize ettiğini, Dünya Bankası'nın da ekonominin bu yıl yüzde 5,2 küçülmesini öngördüğünü anımsatan Gülle, "Hedef pazarlarımız arasında yer alan birçok ülke ekonomisinin de 2020 yılında önemli ölçüde küçülme ile karşı karşıya kalması bekleniyor. IMF, bu yıl Meksika'nın yüzde 10,5, Birleşik Krallık'ın yüzde 10,2, Güney Afrika'nın yüzde 8, Rusya'nın ise yüzde 6,6 küçülmesini öngörüyor. Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, küresel ölçekte iktisadi faaliyetteki daralmanın hız kestiğine işaret ediyor. Haziran ayında Çin'de imalat ve hizmetler PMI verileri 50 olarak tarif edilen eşik seviyesinin üzerine çıkarken, Avro Bölgesi'nde PMI endeksi mayıs ayına göre yüzde 40'ın üzerinde artış göstererek 46,9'a ulaştı. Küresel ekonomide ve bilhassa ülkemiz ekonomisinde toparlanmanın hızla gerçekleşmesi en büyük temennimiz." değerlendirmesinde bulundu.

"İhracatçılar başarılamaz denileni başardı"

Tüm dünyada olduğu gibi salgının Türkiye'nin üretim ve ihracatını mart, nisan ve mayıs aylarında olumsuz etkilediğini aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"İhracat ailesi, salgın döneminde 'Önce Türkiye, Önce İhracat' diyerek üreten Türkiye'nin dinamosu olmaya devam etti. Tüm ihracatçıları bu olağanüstü dönemde sergiledikleri üstün mücadeleden dolayı yürekten kutluyorum. Ülkemizde haziran ayı ile başlayan normalleşme sürecinde ilk ayı geride bıraktık. Türkiye, küresel ticaretin güvenilir limanı olduğunu tescilleyerek ihracatta normalin de ötesindeki seyrine başladı. Ülkemiz, nasıl ki dünya ticaretindeki olumsuz gelişmeler ve Türkiye'ye yönelik finansal saldırılara rağmen pek çok kez ihracatı artırmayı başardıysa bugün yine başardı. Olağanüstü koşulların barındırdığı fevkalade fırsatların farkındayız. İhracatçılarımıza güveniyoruz. Çünkü onlar hep yapılamaz denilenleri yaptı, başarılamaz denilenleri başardı. Söz konusu Türkiye olunca dün yaptık, bugün de yaparız, yarın da yapacağız."

"Haziran ayı ihracatı büyük bir çabayı yansıttı"

İsmail Gülle, firmaların salgının ortaya çıkardığı talep şokunu en az hasarla atlatmaları adına, ihracatçılara yönelik kredi hacminin artırılması ve ihracatçıların finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başta Eximbank olmak üzere kamu bankalarının ve özel bankaların ihracatçılara sağladıkları desteklerin haziran ayı ihracat verilerine tüm sektörlerde olumlu katkısına şahit olduk. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milli bankası olan Türkiye İş Bankası ile ihracatçılarımızın elini küresel ticarette daha da güçlendireceğine inandığımız bir protokol imzaladık. Bu iş birliği, ihracatçılara düşük faizli kredi sunması, kadın ihracatçılara yönelik pozitif ayrımcılık uygulaması ve 500 milyon dolar gibi yüksek bir hacmi kapsaması bakımından büyük önem arz etmektedir. Pandemi sürecinde ortaya çıkan ve TİM olarak dile getirdiğimiz 53 talebin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın özverisiyle jet hızıyla çözüme kavuşturulduğunu belirtmek istiyorum. Haziran ayı ihracat rakamlarımız, bu büyük çabayı yansıtmaktadır. Tüm ihracat ailesi adına böylesi zorlu bir dönemde ortaya koydukları yoğun gayret için tekrar tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde kıymetli bakanlarımıza en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu dönemde atılan seri adımların olumlu yansımalarını inşallah hem yeni normalde hem de sonrasındaki süreçte daha çok göreceğiz."

"Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi faaliyetleri aralıksız devam edecek"

TİM Başkanı Gülle, ihracatçılar için mücadelenin yeni başladığını, TİM olarak ihracatçılar için tüm fırsat ve riskleri tek tek değerlendirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Gülle, Türkiye'nin ve ihracatın geleceği için TİM'in yürüttüğü eylem planı çerçevesinde haziranda yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Haziran ayında 'Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi' faaliyetlerimiz kapsamında Ticaret Bakanlığı'mız koordinasyonu ile gerçekleştirdiğimiz sanal ticaret heyetlerinin bir yenisini daha organize ettik. Sanal ticaret heyetlerimizden üçüncüsünü, 15-25 Haziran'da tarım, gıda ve gıda dışı hızlı tüketim ürünleri, tarım makineleri, soğuk hava depoları ve iklimlendirme sektörlerini kapsayacak şekilde Hindistan'a gerçekleştirdik. Küresel virüs salgınıyla ortak mücadelenin ikinci aşaması olarak belirlediğimiz, yoğun ticari iş birliğinin sağlanması noktasında sanal ticaret heyetleri büyük önem taşıyor. Sanal ticaret heyetlerimiz Özbekistan, Kenya ve Hindistan ile sınırlı kalmayacak olup TİM olarak, ihracat ailesinin 95 bin üyesi ile hedef pazarlarda 'Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi' faaliyetlerimize aralıksız şekilde devam edeceğiz."

"Haziranda 1.443 firma ihracat ailesine katıldı"

Haziran ayı ihracatına ilişkin detaylara da değinen Gülle, "Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceği açısından vazgeçilmez bir sacayağı olduğu perçinlenmiş olan ihracatımıza yönelik farkındalık ve TİM olarak ülkemizin her noktasında yürüttüğümüz KOBİ ihracat seferberliği eğitimlerimizin en net sonucu olarak, haziran ayında ihracat ailemize 1.443 firmamızın katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız haziran ayında 101 milyon 384 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, haziran ayı içerisinde toplam 38 bin 373 firmamız ihracat gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

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