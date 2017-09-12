Tika "Osmanlı Kaynaklarında Cezayir" Kitabını Yayımladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayirli Osmanlı tarihçisi Doç. Dr. Muhammed Derradj'ın "Osmanlı Kaynaklarında Cezayir" adlı kitabını yayımladı.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, Cezayir 2 Üniversitesi Tarih Bölümü'nde Cezayir-Osmanlı İlişkileri Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Derradj'ın, Türkiye ve Cezayir'in ortak geçmişine ışık tutmak amacıyla kaleme aldığı "Osmanlı Kaynaklarında Cezayir" kitabını bastı.



Eser, Arap ve Batı kaynaklarında bulunmayan, sadece Osmanlı dönemi Türkçesi ile yazılmış kaynaklarda yer alan bilgiler esas alınarak hazırlandı.



Arapça ve sekiz bölümden oluşan kitapta Piri Reis, Barbaros Hayrettin Paşa, Feridun Ahmet Bey, Katip Çelebi, Ahmet Cevdet Paşa ve Evliya Çelebi gibi Osmanlı döneminin ünlü tarihçi, gezgin ve denizcilerinin hayatları ile çalışmalarına ışık tutuldu.



Kitapta ayrıca, Türk tarihçilerin transkript ettiği önemli Osmanlı belgeleri, Arapça'ya çevrilmiş haliyle de paylaşıldı.



Öte yandan kitapta, "Türkiye'de Yazılan Yükseköğrenim Tezlerinde Cezayir-İnceleme ve Değerlendirme" başlığı altında, Türkiye'nin farklı üniversitelerinde hazırlanan tezler incelenerek bu alanda yapılan çalışma ve araştırmaların neden çok az olduğuna da değinildi.



Cezayirli Osmanlı tarihçisi Derradj'ın "ortak tarihe bir iç bakış, dostluk ve kardeşliğin pekişmesi adına bir köprü ve gelecekte de sürdürülmesi planlanan iş birliği projelerine bir örnek" niteliğindeki eserinin, Cezayir halk ve üniversite kütüphaneleri başta olmak üzere ülke genelinde dağıtımının yapılması da TİKA tarafından sağlanacak.