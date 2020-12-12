TİKA Hırvatistan'da görme engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor
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TİKA Hırvatistan'da görme engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor

12.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:13
TİKA Hırvatistan'da görme engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın Karlovac şehrinde 1949 yılında kurulan ve görme engellilere birçok alanda hizmet veren Karlovac Körler Derneği ile işbirliğinde, dernek üyelerine acil durumlarda yardım çağırmalarını kolaylaştıracak alarm sistemi...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'ın Karlovac şehrinde 1949 yılında kurulan ve görme engellilere birçok alanda hizmet veren Karlovac Körler Derneği ile işbirliğinde, dernek üyelerine acil durumlarda yardım çağırmalarını kolaylaştıracak alarm sistemi desteğinde bulundu.

TİKA'nın sağladığı görme engelli vatandaşların evlerine kurulacak olan acil durum alarm sistemi; telefona paralel olarak kurulan, özel bir bilezik ve kolye ile irtibatlandırılan bir sistemden oluşuyor. Görme engelli vatandaşların evlerine kurulan kontrol panelleri vasıtasıyla, acil durumlarda engelli bireyler, kolye ve bileziklerdeki düğmeye basarak, önceden belirlenen telefon numaralarına otomatik arama yapabiliyor ve evlerinde güvenli bir şekilde yardımın gelmesini bekliyor.

Bölgenin engellilere yönelik görme engelinin tespitinden rehabilitasyonuna, görme engelli kişilerin istihdamından eğitimine ve topluma entegrasyonuna kadar birçok alanda hizmet veren ilk dernek olan Karlovac Körler Derneğinin üyeleri, çoğu kırsal kesimlerde yaşayan yaşlı ve yalnız kişilerden oluşuyor.

Acil durum alarm sistemi ekipmanlarının teslim töreninde konuşan Karlovac Körler Derneği Başkanı Sayın Denis Velimirovic, görme engelliler için zaten zor olan hayat şartlarının salgın sebebiyle daha da ağırlaştığını, TİKA vasıtasıyla Türk Halkı'ndan aldıkları bu hediyenin kendileri için çok şey ifade ettiğini belirtti.

Teslim törenine katılan Dernek üyelerinden Sayın Anita Milcic ise, çocukluğundan beri görme engeli bulunduğunu ve çocukluğundan beri yalnız yaşadığını, fakat bu alarm sistemi ile hayatında ilk defa kendini yalnız hissetmediğini söyledi.

TİKA Zagreb Koordinatörü Sedef Bulut ise, TİKA'nın çalıştığı bütün coğrafyalarda toplumun kırılgan kesimlerine yönelik projeler geliştirdiğini, Hırvatistan özelinde de bu alanda talep odaklı ve sürdürülebilir projeler gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade etti. - ANKARA

TİKA Hırvatistan'da görme engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor
TİKA Hırvatistan'da görme engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor
TİKA Hırvatistan'da görme engellilerin yaşamını kolaylaştırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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