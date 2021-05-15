TİKA'dan Ukrayna'ya sağlık alanında destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİKA'dan Ukrayna'ya sağlık alanında destek

TİKA'dan Ukrayna'ya sağlık alanında destek
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'da İrpin Tıbbi Klinik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine donanım yardımı yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'da İrpin Tıbbi Klinik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine donanım yardımı yaptı.

Yardım kapsamında merkeze televizyon, yatak, perde diz eklemleri için pasif hareket cihazı, mikrodalga fırın ve buzdolabı hibe edildi.

Söz konusu merkezde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin rehabilitasyonu gerçekleşiyor.

Muharip Askerlerin Rehabilitasyonundan sorumlu Ukrayna Cumhurbaşkanı Komiseri Vadım Sviridenko, TİKA'ya teşekkür ederek, projenin çok kısa bir süre içinde hayata geçirildiğine dikkati çekti.

Merkezin Müdürü Albay Andriy Kin da projenin kendileri için önemli olduğunu kaydederek, hibe edilen donanımın askerlerin tedavisine katkı sağlayacağını belirtti.

TİKA Ukrayna Koordinatörü Cüneyt Esmer, TİKA olarak dünyada 60 ülkede faaliyet gösterdiklerini ve 1995'te Ukrayna'ya geldiklerini ifade etti.

Sağlığın TİKA'nın en önemli çalışma alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Esmer, gerçekleşen projede katkısı olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TİKA'dan Ukrayna'ya sağlık alanında destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 12:32:33. #1.16#

title