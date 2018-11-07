Tika'dan Ukrayna'ya Donanım Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'daki Tavriya Milli Üniversitesine donanım desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırım'ın işgalinden sonra Kiev'de yeniden faaliyete açılan V.I. Vernadskiy Tavriya Milli Üniversitesindeki Kırım Tatar asıllı Türkolog Bekir Çobanzade'nin adını taşıyan Şarkiyat Enstitüsünün tadilat ve donanımı yapıldı.

Enstitüye yeni mobilya ile bilgisayar ekipmanları sağlanmasının yanı sıra tercümanların becerilerinin geliştirilmesi için 14 kişi kapasiteli dil laboratuvarı kuruldu.

Açılış töreninde konuşan TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, Çobanzade'nin eğitim hayatına ilişkin bilgiler verdi.

Çobanzade'yi "21. yüzyılın en büyük Türkoloğu" olarak niteleyen Bolat, "Kırım Tatar dili ve edebiyatının gelişimine ve bilim adamı yetiştirilmesine çok ciddi katkılar sundu. Bu enstitüyü açmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Buradaki öğrencilerin de iyi birer şarkiyatçı olacaklarına inanıyorum." dedi.

Üniversitenin Rektörü Volodımır Kazarin de "Bekir Çobanzade, büyük bir Kırım Tatar şairi ve Türkolog idi. Bu önemli insanın ismini üniversitemizde yaşatmayı arzu ettik. Bize destek olan TİKA'ya teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı İlmi Umerov ise "Tavriya Milli Üniversitesi, her şeye rağmen Kırım'ın üniversitesi. Kırım'ın yeniden Ukrayna'ya dahil olacağını umuyoruz. Kırım'da TİKA'yla bundan sonra da çalışmaya devam edeceğimizi ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kırım'da 1918 yılında kurulan ancak Kırım'ın ilhakından sonra faaliyetlerine devam edememesi sebebiyle 2016 yılında Kiev'e taşınan üniversitede toplam 4 bin öğrenci eğitim görüyor. Enstitüsü bünyesinde Türkçe, Kırım Tatarcası, Arapça ve Farsça okutuluyor.