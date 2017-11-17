Tika'dan Özbek Polislere Eğitim Desteği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Özbekistan İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde Özbek polislere eğitim verildi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Özbekistan İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde Özbek polislere eğitim verildi.
Türk emniyet görevlilerince, başkent Taşkent'te 13-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen "Çocuk Polisi Eğitimi" kursuna Taşkent Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk ve Gençlik Polis birimlerinde çalışan Özbek personel katıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığında görevli emniyet müdürleri Murat Biber, Özer Bilgehan ve Sibel Özdemir tarafından verilen hizmet içi eğitimden 25 Özbek personel yararlandı. Kursa katılanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Törende konuşan TİKA Taşkent Programı Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, 2011 yılından bu yana Özbek emniyet birimleriyle 36 eğitim kursu düzenlediklerini hatırlatarak, bundan sonra da giderek gelişen Özbekistan-Türkiye iş birliği kapsamında bu tür çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
TİKA'nın, Türk İçişleri Bakanlığı ile iş birliğinde dünyanın 120'den fazla ülkesinde bu tür eğitim kursları düzenlediği bilgisini paylaşan Çağlar, Özbekistan'ın bu ülkeler arasında eğitim kurslarını en verimli şekilde gerçekleştiren ülkelerden biri olduğunu kaydetti.
Özbekistan İçişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Dairesi yetkilisi Şuhrat Azamhocayev de eğitimin çok başarılı geçtiğine dikkati çekerek, TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.