TİKA'dan KKTC'deki küçükbaş hayvancılığa destek
19.01.2021 16:28 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:36
Küçükbaş hayvanlardan detay Törenden detaylar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin konuşması KKTC Başbakanı Ersan Saner'in konuşması Küçükbaş hayvan almaya hak kazanan çiftçi Recep Düzgün ile röportaj Çiftçi Nahile Akbaş...
Küçükbaş hayvanlardan detay
Törenden detaylar
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin konuşması
KKTC Başbakanı Ersan Saner'in konuşması
Küçükbaş hayvan almaya hak kazanan çiftçi Recep Düzgün ile röportaj
Çiftçi Nahile Akbaş ile röportaj küçükbaş hayvan
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ruhluel