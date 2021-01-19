TİKA'dan KKTC'deki küçükbaş hayvancılığa destek
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TİKA'dan KKTC'deki küçükbaş hayvancılığa destek

19.01.2021 16:28 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:36

Küçükbaş hayvanlardan detay Törenden detaylar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin konuşması KKTC Başbakanı Ersan Saner'in konuşması Küçükbaş hayvan almaya hak kazanan çiftçi Recep Düzgün ile röportaj Çiftçi Nahile Akbaş...

Küçükbaş hayvanlardan detay

Törenden detaylar

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin konuşması

KKTC Başbakanı Ersan Saner'in konuşması

Küçükbaş hayvan almaya hak kazanan çiftçi Recep Düzgün ile röportaj

Çiftçi Nahile Akbaş ile röportaj küçükbaş hayvan

TİKA'dan KKTC'deki küçükbaş hayvancılığa destek
TİKA'dan KKTC'deki küçükbaş hayvancılığa destek
TİKA'dan KKTC'deki küçükbaş hayvancılığa destek
TİKA'dan KKTC'deki küçükbaş hayvancılığa destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ruhluel

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