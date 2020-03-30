Ticari taksilerde plaka uygulaması başladı
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İstanbul, İzmir

Ticari taksilerde plaka uygulaması başladı

Ticari taksilerde plaka uygulaması başladı Ticari taksilere korona virüs önlemi Bugün tek plakalı ticari taksiler trafiğe çıkabilecek İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, korona virüsünün yayılmasının önlenmesi amacıyla gece saat 00.

30.03.2020 00:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 00:58
Ticari taksilerde plaka uygulaması başladı

Ticari taksilerde plaka uygulaması başladı

Ticari taksilere korona virüs önlemi

Bugün tek plakalı ticari taksiler trafiğe çıkabilecek

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, korona virüsünün yayılmasının önlenmesi amacıyla gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırıldı. Bu gece itibariyle plakasının sonu tek haneli olan ticari taksiler trafiğe çıkarken, İstanbul'da trafikteki taksi sayısının yarı yarıya düştüğü görüldü.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının en temel özelliğinin, fiziksel temas, hava yolu ve benzeri yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının hızlı artması sonucu ticari taksilere korona virüs önlemi alındı. Alınan önlemlere göre, bu gece yarısı saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidildi. Buna göre, yarın saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı "tek" olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra ise plakasının son rakamı "çift" olan ticari taksiler trafiğe çıkacak. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edeceği belirtildi.

"Bakanlığımız nasıl karar aldıysa uyacağız"

Alınan kararların arkasında olduklarını belirten taksi şoförü bir vatandaş, "İçişleri Bakanımız nasıl karar aldıysa uyacağız herhangi bir sorun yok araçlarımızda zaten dezenfekte edilmişti. Bugün tek plaka yarın çift, İçişleri Bakanımızın aldığı kararı uyguluyoruz" diye konuştu.

"Acaba var mı şüphesiyle çalışmaktansa böyle daha güzel oldu"

Tek haneli plaka sahibi ticari taksi şoförü Sedat Bozacı, "Korona virüs kapsamında bu gece itibariyle tek çift sistemine döndük. Tek plakalar bu gece başlayacak. 24.00'dan sonrada çift plakalar çalışmaya başlayacak. Bu bizim için iyi oldu, güzel bir uygulama, başından bu yana olması gerekiyordu. Bizde şu anda dinlenebiliriz. Bu kapsam hem sağlık açısından hem de bizde dinlenmiş ve korunmuş oluruz. Taksiye bin bir türlü insan biniyor. Acaba onda da var mı şüphesiyle çalışmaktansa böyle daha güzel oldu" diye konuştu.

Ticari taksilerde plaka uygulaması başladı

Kaynak: İHA

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Ticari taksilerde plaka uygulaması başladı

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