Ticari plaka sahiplerine URBAS ile hızlı çözüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ticari plaka sahiplerine URBAS ile hızlı çözüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ticari plaka sahiplerine URBAS ile hızlı çözüm

Ticari taksi, özel halk otobüsü ve servis araçları sahipleri plaka işlemlerini İnternet üzerinden yapabilecek.

Ticari taksi, özel halk otobüsü ve servis araçları sahipleri plaka işlemlerini İnternet üzerinden yapabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ticari plaka sahiplerinin birçok işlemi online olarak yapabileceği Ukome Ruhsat Başvuru Sistemi'ni (URBAS) hizmete aldı. URBAS ile birlikte ticari taksi, özel halk otobüsü ve servis araçları sahipleri plaka işlemlerini Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na gitmeden yapabilecek.

Ticari plaka işlemleri URBAŞ internet sitesi üzerinden yapılabilecek ve vatandaşlar ister e-devlet şifresi ile ister üye olarak sisteme giriş yapabilecekler. Sistem üzerinden araç bilgileri ve ceza bilgileri gibi detaylar görüntülenebilecek ve araç çekme işlemi, vize işlemleri ve güzergah belgesi gibi işlemler için başvuruları gerçekleştirebilecek.

Başvuruların ardından yapılacak incelemeler neticesinde uygun görülen başvurulara dönüşler yapılarak ticari plaka sahipleri belgelerini sistem üzerinden indirilebilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Burak Yılmaz Bülent Uygun Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ticari plaka sahiplerine URBAS ile hızlı çözüm - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 11:28:43. #1.16#
title