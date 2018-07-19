Ticaret Bakanı Pekcan: "Kobi'lerimize ve TESK Üyelerimize İhracat Desteklerinde Pozitif Ayrımcılık...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bundan böyle KOBİ'lerimize ve TESK üyelerimize ihracat desteklerinde pozitif ayrımcılık yapmayı planlıyoruz" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve beraberindeki heyet, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a yeni görevinden dolayı tebrik ziyaretinde bulundu. Bakan Pekcan, TESK'in Türk ekonomisinin bel kemiği olduğunu belirterek, "Türkiye'nin sosyal dengelerinin kurulmasında, refah düzeyinin tabana yayılmasında en etkin kuruluşlarımızdan birisisiniz. Aynı zamanda en büyük üye kapasitesine sahip, en yüksek de kadın üye sayısına sahip kurumlarımızdan birisi" ifadelerini kullandı.

"Bundan böyle KOBİ'lerimize ve TESK üyelerimize ihracat desteklerinde pozitif ayrımcılık yapmayı planlıyoruz"

"Bütün sorunları tek penceren görüp beraber çözmek imkanımız var" diyen Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sonuç odaklı projelere hedeflenme imkanımız var. Bundan böyle KOBİ'lerimize ve TESK üyelerimize ihracat desteklerinde pozitif ayrımcılık yapmayı planlıyoruz. Özellikle online ticarette, online ihracatta neler yapabiliriz, bütün önerilerinize açık olacağız. Uygulanabilir somut önerileri de beraber uygulamaya sokacağız. Teşviklerimizi birazcık kayıracağız tabana yaymak için. İnşallah ihracatçı sayımızı da bu sayede artırmayı planlıyoruz. Birlikte güzel işlere imza atmayı Allah nasip etsin."

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Küçük olmazsa büyük olmaz. Küçük ülkemizde çok önemli. Ekonominin can damarı, istihdam odaklı. Kadın üyenin meslek dalındaki kendini göstermesine ön ayak olduk. Biz kadın girişimcilerimize ve kadınlarımızın emeğine dikkat ediyor, onların korunmasıyla ilgili de pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Mesela ilk iş yeri açan kadınlarımızdan aidat almıyoruz" şeklinde konuştu.

"Haksız rekabetin kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma yapılması lazım"

Esnafın ve zanaatkarın mahallenin itibarlı insanları olduğunu kaydeden Palandöken, "En çok rahatsız olduğumuz konuların başında haksız rekabet geliyor. Geçmiş dönemlerde bunların önünün kesilmesiyle ilgili birçok önlem alındı. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza ve Meclis Başkanımıza da bir mektup yazdık. Esnafın ayakta kalmasının sağlanması hem istihdam odaklı, hem bu zaiyatın önüne geçilmesiyle ilgili hem de Türkiye'deki bu fidanın kurumasının önüne geçilmesiyle ilgili. Küçük sanayi siteleri perişan vaziyette. Halbuki küçük sanayi siteleri üretim merkezi. Haksız rekabetin kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Sorunlarımızı beraber çözeceğimize eminiz. Sizin işlerinizi kolaylaştıracağız" açıklamalarında bulundu. - ANKARA