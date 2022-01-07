THY Kazakistan'da mahsur kalan uçuş personelini tahliye seferiyle getiriyor

İSTANBUL (DHA) - TÜRK Hava Yolları (THY), Kazakistan'da çıkan iç karışıklık nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından ülkede mahsur kalan uçuş ekiplerini, Türkiye'ye getirilmesi için özel bir sefer düzenleyecek. Uçuş için gerekli izinlerin alınması halinde İstanbul'dan bu gece Almatı'ya hareket edecek THY uçağının uçuş personelini alıp, yarın İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

THY'nin Kazakistan'da tarifeli uçuş yaptığı Nur-Sultan, Almatı, Türkistan ve Aktav seferleri 9 Ocak'a kadar iptal edilmişti. Uçuşların durdurulmasının ardından Almatı'da yatı görevinde olan hem THY'nin hem de diğer Türk hava yolu şirketlerinin yaklaşık 75 uçuş personeli ülkede mahsur kalmıştı.

MAHSUR KALAN PERSONEL YARIN İSTANBUL'DA OLACAK

Ayrıca Nur-Sultan'da bulunan 4'ü kabin, 2'si kokpit çalışanı 6 THY uçuş görevlisi için de THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın talimatıyla gerekli tüm tahliye imkanlarının da değerlendirildiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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