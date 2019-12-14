THY Euroleague'de 13. haftanın ardından

14.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:45

THY Euroleague'in 13. haftası geride kalırken Anadolu Efes liderliğini sürdürdü. Efes'i, Real Madrid ile Barcelona takip ederken, Fenerbahçe ise haftayı 13. sırada tamamladı.

THY Euroleague'in 13. haftası dün oynanan karşılaşmalarla ile sona erdi. Bu hafta oynanan Türk derbisinde Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe'yi 81-73 mağlup etti. Haftanın ilk maçında Khimki Moskova konuk ettiği ALBA Berlin'i 104-87'lik skorla geçti. Haftanın son müsabakasında ise Barcelona sahasında karşı karşıya geldiği Panathinaikos'u 98-86 yendi.

Euroleague'de 13 hafta geride kalırken 11 galibiyetli Anadolu Efes liderlik koltuğunda oturuyor. Efes'i 10'ar galibiyetli Real Madrid ile Barcelona takip ediyor. Fenerbahçe 5 galibiyetle haftayı 13. sırada tamamlarken, 3 galibiyetli Zenit ise averajla sona sırada bulunuyor.

THY Euroleague'de 13. haftasında oynanan karşılaşmaların topu sonuçları ise şöyle:

Khimki Moskova: 104 - ALBA Berlin: 87

Fenerbahçe Beko: 73 - Anadolu Efes: 81

Kızılyıldız: 64 - Baskonia Vitoria-Gasteiz: 72

Maccabi FOX Tel Aviv: 90 - CSKA Moskova: 80

Real Madrid: 93 - Olympiakos: 77

Zalgiris Kaunas: 82 - Valencia Basket: 86

Bayern Münih: 77 - Zenit Saint Petersburg: 69

Asvel Lyon-Villeurbanne: 89 - AX Armani Exchange Milan: 82

FC Barcelona: 98 - Panathinaikos: 86

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA